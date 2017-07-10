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3 ay önce şehit olan Ekrem Dereli'nin eşi Rebia Dereli vefat etti

Sağlık sorunları olduğu bilinen ve şehit eşinin üzüntüsü ile yaşayan Rebia Dereli dün vefat etti

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:53:25 Güncelleme: 11:03:59 İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde şehit olan 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin eşi Rebia Dereli vefat etti.

İHA'nın haberine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde 3 ay önce skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli memleketi olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesine defnedilmişti. Sağlık sorunları olduğu bilinen ve şehit eşinin üzüntüsü ile yaşayan Rebia Dereli dün vefat etti.

Merhume Dereli'nin cenazesi Bigadiç Değirmenli Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardında defnedilecek.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 2 dakika önce
    rabbim eşiyle birlikte cennetine koysun inşallah
  • Misafir 7 dakika önce
    Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 17 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.
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