Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden eski eşine yeniden evlilik teklifi sürprizi yapmak için motosiklet grubu arkadaşları ile İstanbul'dan yola çıkan genç, İnegöl'de geçirdiği kaza sonucunda yaralanmasına rağmen, evlenme teklifini yaptı ancak aldığı cevaba sevinemedi.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da ikamet eden 27 yaşındaki Ali Ülkü, eski eşi Öznur Çelik'e yeniden evlilik teklifi yapmak için karar aldı. Bu teklifi büyük bir sürpriz ile yapmak isteyen genç, arkadaşlarını da bu projeye ortak etti.

Ali Ülkü, beraberindeki 20 motosikletli arkadaşı ile birlikte motosikletine binerek İstanbul'dan yola çıktı. Öğle saatlerinde İnegöl'e ulaşan 20 motosikletli grup, İstiklal caddesi üzerinde seyir halindeyken, arkalarından gelen İsmail G. yönetimindeki özel otomobil iddiaya göre, damat adayı Ali Ülkü yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucunda damat adayı sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, eski eşine evlilik teklifini geciktirmemek için sağlık tedavisini reddetti.

İstanbul 4CYLİNDER Derneği Başkanı Mehmet Altunkaya, "Otomobil gibi 4 tekerlekli araçlar bizi araç olarak görmüyorlar. Arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücülerini dikkate alın" dedi. Damat adayı sürücü Ali Ülkü ise, "Araç dokundu ve düştüm. Omzum biraz ağrıyor. Evlilik teklifine giderken kazada yaralandık ama olsun ben evlilik teklifimi yapacağım. İstanbul'dan buraya geldik bir şey olmadı ama burada kaza yaptık" dedi.

Kazanın ardından motosikletli grup gelin adayı Öznur Çelik'in bulunduğu Hikmet Şahin Kültür Parkına gitti. Konvoy halinde parkın içine giren motosiklet grup arasından Ali Ülkü, elinde çiçek ve "benimle evlenir misin?" pankartıyla eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Sil baştan yeni bir hayata aşlama teklifinde bulunan gencin sorusuna Öznur Çelik uzun süre cevap vermedi.

Genç kadına evet dedirtmek için çevredeki vatandaşlarda damadı desteklediler. Tüm ısrarlara rağmen evet demeyen genç kadın, bu konuyu damat adayı ile tek başına konuşacaklarını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı. Evet cevabını alamayan Ali Ülkü, büyük hayal kırıklığına uğradı.