Adalet Yürüyüşü’nün ardından il başkanları ile bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu “Adalet Yürüyüşü ve Maltepe mitingi hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının” uyarısını yaptı, “Halkın 15 Temmuz etkinliklerine katılın” dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 81 il başkanını İstanbul’da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde topladı.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, il başkanlarına şöyle seslendi:
BAŞINIZ DİK
İllerinize döndüğünüzde başınız dik, gururlu, Türkiye’nin en büyük demokrasi yürüyüşünün kahramanları olarak döneceksiniz. Mitingde açıkladığımız 10 maddelik manifestoyu muhtarlıklara, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına bizzat elden dağıtın ve her yerde anlatın.
YORULMAK YOK
Benim defterimde asla ve asla yorulmak yoktur. İl başkanları da “Yoruldum” demeyecek. Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır. Artık CHP eski CHP değildir. Bunun farkında olarak mücadeleye devam edeceğiz.
ERDOĞAN YASAĞI
Ucuz polemiklerden kaçınacağız. Kesinlikle hiçbir il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden polemiklere girmeyecek.
SAĞDUYU DİLİ
Maltepe’de muhteşem bir miting yaptık. Toplumda her siyasi görüşten, her partiden katılım oldu. Bunda yürüyüş boyunca kullanılan sağduyulu tutum ve dilin etkisi var. Bu dili ve tutumu sürdüreceğiz.
HEDEFE ULAŞTIK
Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirecek tek parti CHP’dir. Maltepe mitingi bu umudu topluma aşıladı. Miting alanına insanlar sığmadı. Miting hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının. Onurlu mücadelemizi gölgeleyecek hiçbir eylem ve harekette bulunmayın. Parti içinde kısır tartışmalardan uzak durun.
15 TEMMUZ TALİMATI
Halkın 15 Temmuz’u ile FETÖ terör örgütünün darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz’la ilgili resmi etkinliklere katılın. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini ziyaret edin.
- kemal kılıçdaroğlu
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- 15 temmuz
- chp 15 temmuz etkinlikleri
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Misafir 2 saat önceayrim yapmadan herkesi kucaklayin00
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Misafir 2 saat öncekoş koş... mama var... yürüyüşte ihanet ettiğiniz şehit gazilerden utanmadan koşun...63
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Misafir 2 saat önceKontrollü darbe diyeceksin sonra etkinliklere katılın diyeceksin oyun mu oynuyorsun bizimle156