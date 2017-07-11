Adalet Yürüyüşü’nün ardından il başkanları ile bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu “Adalet Yürüyüşü ve Maltepe mitingi hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının” uyarısını yaptı, “Halkın 15 Temmuz etkinliklerine katılın” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 81 il başkanını İstanbul’da Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde topladı.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, il başkanlarına şöyle seslendi:

BAŞINIZ DİK

İllerinize döndüğünüzde başınız dik, gururlu, Türkiye’nin en büyük demokrasi yürüyüşünün kahramanları olarak döneceksiniz. Mitingde açıkladığımız 10 maddelik manifestoyu muhtarlıklara, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına bizzat elden dağıtın ve her yerde anlatın.

YORULMAK YOK

Benim defterimde asla ve asla yorulmak yoktur. İl başkanları da “Yoruldum” demeyecek. Adalet ve demokrasi mücadelesi süreci yeni başlamıştır. Artık CHP eski CHP değildir. Bunun farkında olarak mücadeleye devam edeceğiz.

ERDOĞAN YASAĞI

Ucuz polemiklerden kaçınacağız. Kesinlikle hiçbir il başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden polemiklere girmeyecek.

SAĞDUYU DİLİ

Maltepe’de muhteşem bir miting yaptık. Toplumda her siyasi görüşten, her partiden katılım oldu. Bunda yürüyüş boyunca kullanılan sağduyulu tutum ve dilin etkisi var. Bu dili ve tutumu sürdüreceğiz.

HEDEFE ULAŞTIK

Bu ülkeye adaleti ve demokrasiyi getirecek tek parti CHP’dir. Maltepe mitingi bu umudu topluma aşıladı. Miting alanına insanlar sığmadı. Miting hedefine ulaşmıştır. Bunu gölgeleyecek davranışlardan kaçının. Onurlu mücadelemizi gölgeleyecek hiçbir eylem ve harekette bulunmayın. Parti içinde kısır tartışmalardan uzak durun.

15 TEMMUZ TALİMATI

Halkın 15 Temmuz’u ile FETÖ terör örgütünün darbe girişimi püskürtülmüştür. 15 Temmuz’la ilgili resmi etkinliklere katılın. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini ziyaret edin.