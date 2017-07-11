MİT ve polisten kritik FETÖ operasyonu! Bakanlıklara bu evlerden sızmışlar

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinden oluşan sözde ‘Sur içi eyalet’ yapılanmasını deşifre etmeyi başardı.

BAKANLIKLARA BU EVLERDEN SIZMIŞLAR

FETÖ’nün sözde eyalet yapılanmaları içerisinde oluşturdukları ‘çalışma evleri’ne yerleştirdikleri elamanlarını özel eğitimlerden geçirerek, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile askeri okullara yerleştirdikleri belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saat 06.00’da başlayan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.