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ANKA, ilk silahlı operasyonunu Bingöl'de yaptı: 5 terörist öldürüldü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı ANKA, ilk silahlı operasyonunu sabah saatlerinde Bingöl'de yaptı. 5 terörist öldürüldü

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:10:46 Güncelleme: 13 Temmuz 2017 Perşembe, 01:46:24 DHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı  ANKA, ilk silahlı operasyonunu bugün sabah saatlerinde Bingöl´de gerçekleştirdi.



DHA'nın haberine göre, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan Bingöl Yayladere yakınlarındaki teröristlere ANKA Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı attı.



Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonunun ANKA-B modeli tarafından yapıldığı öğrenildi.



200 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYABİLİYOR

Toplam 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen ANKA-B, burnunda taşıdığı kamera sistemleri ile hedefin tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirebiliyor. Kanat altında dört adet MAM-L, CİRİT ve UMTAS füzelerini taşıyabilen ANKA, atış testlerini geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.


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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    Tek kelime süper insallahla daha iyilerine geleni kadar
  • Misafir 6 saat önce
    helal olsun. yerli üretim iha ve mühimmat ile hainlere ölüm.
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