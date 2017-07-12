Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı ANKA, ilk silahlı operasyonunu bugün sabah saatlerinde Bingöl´de gerçekleştirdi.
DHA'nın haberine göre, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan Bingöl Yayladere yakınlarındaki teröristlere ANKA Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı attı.
Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonunun ANKA-B modeli tarafından yapıldığı öğrenildi.
200 KİLOGRAM FAYDALI YÜK TAŞIYABİLİYOR
Toplam 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen ANKA-B, burnunda taşıdığı kamera sistemleri ile hedefin tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirebiliyor. Kanat altında dört adet MAM-L, CİRİT ve UMTAS füzelerini taşıyabilen ANKA, atış testlerini geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.
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Misafir 5 saat önceTek kelime süper insallahla daha iyilerine geleni kadar30
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Misafir 6 saat öncehelal olsun. yerli üretim iha ve mühimmat ile hainlere ölüm.30