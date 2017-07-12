Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 13 Temmuz 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

NEVŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINAN ZANLILARDAN 7'Sİ TUTUKLANDI



Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Çağatay Ö, Yusuf K, Ahmet B, Tamer K, Gökay Ö, Fatih S, Güven T, Cuma D, Mahmut K, Elif Y, Fatma F, ile Merve A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğretmenler Fatma S, Elif Y, ve Güven T. ile serbest meslek sahibi Mahmut K, Merve A, Cuma D. ve işçi Gökay Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Temmuz’da örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda 17, yapılan takibatta ise 2 zanlı gözaltına alınmış, zanlılardan 7'si hafta başında sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. (AA)