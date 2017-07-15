İstanbul Büyükçekmece’de 26 Eylül 2014 günü Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç, bir cipin içinde uğradıkları silahlı saldırıda öldü. Öldürülen genç kadın, uyuşturucudan sabıkası olan İranlı işadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı, cipi kullanan Devrim Öztunç da yeğeniydi. Bu saldırıdan 2 ay sonra Küçükçekmece’de Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar adlı kişiler öldürüldü. İddianameye göre bu kişiler, ilk cinayetin tetikçileriydi.

PEŞ PEŞE CİNAYETLER

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre tetikçilerin öldürülmesi ile seri cinayetler başladı. 2 gün sonra uyuşturucu baronu Ali Ekber Akgün milyonluk otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Aynı akşam yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin, Nişantaşı’nda silahlı saldırıya uğradı. Şahin ve koruması Ferdi Topal öldü. Bu hesaplaşmalar Hollanda ve Panama’ya uzandı. Yine iddianameye göre cinayetlerin nedeni Yunanistan’da yakalanan 2 ton 100 kilo eroindi. Soruşturmada Yunan polisi bir depoda 1 ton daha uyuşturucu buldu. Sahipleri Çetin Koç, Orhan Üngan ve İlhan Üngan olan eroinlerin yakalanmasından Zindaşti sorumlu tutuldu. Olayda 2 de gizli tanık ifade verdi.

Polis ve savcılığın yaptığı araştırmaya göre, Zindaşti’nin kızı ve yeğenini öldüren tetikçileri Çetin Koç, Orhan Üngan ve İlhan Üngan azmettirmişti. Yurtdışında oldukları belirlenen üçlü hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Olayı takip eden Cinayet Büro Amiri M.K. ile yardımcısı F.Y.’nin Belçika’da kırmızı bültenle aranan Orhan Üngan’la görüştüğü ileri sürüldü. 2 polise cinayetlerle ilgisinin olmadığını anlatan Üngan’ı yakalayan Hollanda polisi, Türkiye’ye iade etti. ‘Cinayetin azmettiricisi olduğu’ iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan suçlamaları reddetti. Üngan, Belçika’da görüştüğü polislerin kendisine komplo kurduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

HÂKİM DE SORDU

Davanın Bakırköy Adliyesi’nde yapılan son duruşmasında mahkeme başkanı, Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatları, Orhan Üngan’a ‘Büyük Şeytan kim?’ diye sordu, ‘Bilmiyoruz’ yanıtı aldı. Ancak, ‘Büyük Şeytan’ isminin Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç’un öldüğü saldırıdan 13 gün önce Naci Şerifi Zindaşti ile Çetin Koç arasındaki mesajlaşmalarda yer aldığı ortaya çıktı. Çetin Koç da 4 Mayıs 2016’da iki tetikçi tarafından Dubai’de susturuculu bir silahla öldürüldü. Tüm bu uyuşturucu hesaplaşmaların arkasında ‘Büyük Şeytan’ lakaplı büyük baronun olduğu iddia ediliyor.

ERGENEKON’DA GİZLİ TANIKTI

Olayların merkezinde yer alan Naci Şerifi Zindaşti’nin Ergenekon davalarında da ‘Terazi’ ismiyle gizli tanık olduğu öğrenildi. Zindaşti, firari eski savcı Zekeriya Öz’e verdiği ifadede avukatlar Ali Hadi Emre ile Kudbeddin Kaya’nın birçok büyük davayı lehlerine sonuçlandırması için eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay’ı kullandığını ileri sürmüştü. Bu ifadeler üzerine tutuklanan Mehmet Seyfi Oktay ile Emre ve Kaya, Aralık 2016’da davadan beraat etti.

‘UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÖLDÜRDÜ’

Olayların fitilini ateşleyen cinayete kurban giden Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç’un cenazesinde konuşan Naci Şerifi Zindaşti (ortada), “Kızımı uyuşturucu şebekesi öldürdü” demişti.

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