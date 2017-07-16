Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılıştan önce demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Destanların tek bir kahramanı olur. 15 Temmuz'un ise milyonlarca kahramanı var. Bizim yaptığımız o gece mileltimizle olmaktır. Kafa kafaya FETÖ'cü hainlere ve onları kullanan güçlere meydan okuduğumuz için bugün buradayız. Bu cesareti gösteremeyenler kontrollü darbe iftirası ile 15 Temmuz'u gölgelemenin, o gece verilen mücadeleye çamur atma çabası içinde. OHAL... Ne olacakti? İstediği gibi at oynamaya devam mı edeceklerdi? Yarın bu konuyu görüşeceğiz ve Hükümetimize OHAL'ı uzatmanın teklifini yapacağız. Burada bizim devletimizi yıkmaya teşebbüs ediyorlar. Biz bu kararı verirken George'a mı soracağız, Hans'a mı soracağız? (İdam sloganları üzerine) Parlamenter sistem içinde geçerse bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. AB'nin tavrı ortada 54 yıl geçti. Hala bizimle dalga geçiyorlar. Verdikleri sözü tutmazlar. Vize uygulaması, mültecilerle ilgili para... Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çaresi yok. O gece canları pahasına sokaklara dökülenleri görmeyenler FETÖ'den tutuklananlar için kendilerini parçalıyorlar. Hamburg G20'de bize hala onları soruyorlar. 250 şehidi sormuyorlar. Bugün 81 vilayette insanlar niçin sokakta bunu sormuyorlar.

Birileri de sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Niçin? Bizim Hatay'da Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz yardımların ne yazık ki FETÖ'cüler tarafından önü kesilerek sandıklarda ne var ne yok bakılıyor. Bunlara bakma yetkileri de yok. Ama ben yaptım oldu... Ama bunun hesabını verecekler.

Şu anda yargıda adeta şehitlerimizin ailelerine karşı caka satıyorlar. Diyorum ki artık bunlara özel elbise giydirip mahkemeye de öyle gelmeleri lazım. Grand tuvalet mahkemeye gelmek olmaz. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız. Başta MHP Genel Başkanı olmak üzere dimdik duran siyasetçilere şükranlarımı sunuyorum. Darbecilerin yolu açmasıyla güvenli evlerin çay kahve içenleri de unutmayacağız. Bugün özel oturumda bile hala ortalığı karıştırmanın gayreti içinde. Darbe gecesi sokağa çıkamayanları yiğitlik herkesin harcı değildir diyerek anlıyoruz. Ama 'Tankların önüne çıkarım' diyerek kaçanları da anlıyoruz. Terör örgütünün desteklediği kişilerle kol kola. Hastaymış, denilen kişi... Yahu nasıl yürüyor bu adam. Yani bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulamayız. Bunlar hasta falan değil, hepsi yalan. Türkiye düşmanları ile Pensilvanya ile aynı dili konuşarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz. FETÖ'nün ihanet ordusuna asker yazılanlara milletimiz hesabını soracaktır. Milletimiz müsterih olsun, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu şehitlerimizi intikamını biz alamıyorsak Allah alacaktır.

Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan... Bu anlamlı abide ile birlikte her Milli Birlik Günü'nde burada bir arada olacağız. Türkiye'nin bir daha böyle bir ihanet girişimine maruz kalmaması için hepimizin üzerine düşeni yapması şart. Hainlerin sızacağı boşluk bırakmamalıyız.

Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz 2023 hedeflerine ulaşmakta kararlıyız. Belki daha çok çalışacağız, belki daha çok bedel ödeyeceğiz. Ama güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 80 milyon tek millet. Tek bayrak... Sakın ha, bu adamların paçavraları var, bunlar bizi aldatmasın. Ve tek vatan. 780 bin metrekare vatanımızda kimseye operasyon yaptırmayız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bütün bunlarla beraber tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim devletimiz yok. Güçlü bir devlet olarak da dünyadaki saygın yerimizi güçlendireceğiz.