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CHP - NRW Birliği Genel Sekreteri Elif Akçit hastanede hayatını kaybetti

Almanya'da CHP-NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görevli Elif Akçit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

16 Temmuz 2017 Pazar, 22:10:29 Güncelleme: 22:19:57 İHA

Almanya'nın Duisburg şehrinde CHP - NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre, Almanya'nın Duisburg şehrinde yer alan CHP - NRW Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Elif Akçit, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elif Akçit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'daki etkinliklerinde de görev alıyordu. Akçit, en son Türkiye'de düzenlenen seçimler nediyle görev yaparken beyin kanaması geçirmişti. Akçit için Almanya'da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

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