Emniyet Genel Müdürlüğünce ( EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayanlar arasından 2 bini erkek 200'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. Peki, PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? Sınava kimler başvurabilir?

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için 2 bin erkek, 200 kadın aday olmak üzere toplam 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak. Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile 17 Temmuz - 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklar.

www.pa.edu. tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

PAEM 2017 ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

Giriş sınavı, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKANALARA YATIRILACAK?

Ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından önce sınav başvuru ücreti olan 75 .00 TL ( YETMİŞBEŞ Türk Lirası) 1 7 Temmuz 2017 s aat 09:00’dan, 02 Ağustos 2017 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 nolu hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (H alkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı , EFT ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

2) Sınav giriş belgesi: Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır . Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

3) Sınav başvuru Dilekçesi ,

4) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen denklik belgesinin aslı ve fotokopisi

5) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

6) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ve fotoğraflar için 1 adet mektup zarfı

7) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ,

8) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı ,

9) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şeh itlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

10) Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının foto kopisi

11) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu

12) PAEM öğrenci adaylarının Fiziksel Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını gösterir tek hekim raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir) Tek hekim raporunu şahsen müracaat hakkı kazanmış adaylar alacaktır.

13) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.

Komiser Yardımcısı

paem 2017

polis akademisi

egm