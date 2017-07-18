İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah etkisini artırdı. Şu sıralarda da yağış çok şiddetli şekilde etkili olmaya devam ediyor. Yağışla birlikte fırtına da etkili oluyor. Şiddetli yağışın öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürmesi, öğle saatlerinin ardından bir süre daha devam ederek etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle İstanbul Metrosu ve metrobüs yollarında su baskınları yaşandı, E-5'te trafik durma noktasına geldi. AKOM'dan ve İstanbul Valiliği'nden de İstanbullulara çok önemli uyarılar geldi. Meteoroloji'den Tekirdağ ve Kırklareli için de şiddetli yağış uyarısı geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "İtfaiye,Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor." denildi.

METREKAREYE 65 KİLOGRAM YAĞIŞ

AKOM'dan yapılan açıklamada metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

VATANDAŞLAR BOTLA KURTARILIYOR

İstanbul'da yağışın en fazla etkili olduğu yerlerden olan Silivri'de mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarılıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA TRANSİT GEMİ GEMİŞLERİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki duyuruda da İstanbul Boğazı'da 09:15 itibariyle geçişlerin durdurulduğu görülüyor.

DEVAM EDEN METRO SEFERLERİ

Metro İstanbul'dan yapılan seferlere ilişkin açıklama geldi;

"M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve M3 Kirazlı- Olimpiyatköy Hatlarımızda seferlerimiz yapılmaktadır."

— Metro İstanbul (@metroistanbul_) July 18, 2017

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 18, 2017

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı. Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL METROSU'NDA SU BASKINI

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.

YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hava trafiğini de alt üst etti. Pilotlar, kötü hava koşullarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlara yakalanmamak için Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamayınca uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. Havada tur atmaktan dolayı uçaklar yakıt kritiğine girdi.Uçaklarda rötarlar meydana gelirken iniş ve kalkış pistleri de değiştirildi.

AKOM'DAN SEL VE FIRTINA UYARISI

Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) şu uyarıda bulunuldu:

"İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor."

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