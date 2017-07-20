Çorum'un Alaca ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre; kaza, Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Yozgat'a seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsü ile Sungurlu'dan Zile istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kazada yaralanan otobüsteki yolcuların Karadeniz gezisinden döndükleri ve Adana'ya gittikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Alaca-Yozgat karayolu Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.