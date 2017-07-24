Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Ayten Oktay’ın evinin arka bahçesinde, 1.5 yıl önce bir sokak köpeği doğum yaptı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre çiftçilik yapan eşi Mehmet Oktay, oğlu ve kızı ile yaşayan Ayten Oktay, sokak köpeğinin 9 yavrusunu sahiplendi. Yavru köpeklerden biri, aile için diğerlerinden çok farklıydı. Pamuk adını verdikleri yavru köpek, kısa sürede ailenin ferdi haline geldi. Köpeklerin 8’ini Alaplı Belediyesi Hayvan Barınma Evi’ne gönderen Ayten Oktay, “Kendini sevdirdi, o kadar güzeldi ki!” dediği Pamuk’u ise göndermeye kıyamadı.

Pamuk 3 aylıkken felç geçirdi. Ne yürüyebiliyor, ne görebiliyordu. Veteriner, “Tedaviye başlarım ama garantisi yok. İstersen uyutalım” dedi. Eşinin aldığı aylık bin 200 TL emekli maaşıyla geçimlerini güçlükle sürdüren Oktay’ın aklına 2009’da felç geçirdikten sonra iyileşen kocası geldi. Hayvansever kadın, eşinin kullandığı hapları ezerek sütle karıştırıp Pamuk’a içirmeye başladı. İlaçlar Pamuk’ta kısa sürede etkisini gösterdi. Bitkisel hayattaki Pamuk’un arka ayakları düzeldi, gözleri görmeye başladı. Ön ayakları da artık tepki veriyordu.

Oktay, “Köpeğin omuriliğinde problem var. Ameliyat olsa ayağa kalkacak, sağlığına kavuşacak. Benim tek isteğim, köpeğimin tekrar ayağa kalkması” diyor

‘ŞİMDİ ÇOK İYİ’

Dişleri olmayan köpeğini süt ve tavuk suyu ile beslediğini anlatan Oktay, “Eşim beyin felci geçirmişti. Yüreyemiyor, konuşamıyordu. Şimdi sağlığı çok iyi. ‘Bu da felç, o da felç’ dedim. Normalde kımıldamıyordu. Köpeğime bal yedirdim, vitamin hapları verdim. Günde 3 kez yürütmeye çalışıyorum” diyor. Hayvanları çok sevdiğini belirten Ayten Oktay, Pamuk’u çocuklarından ayırmadığını söylüyor.