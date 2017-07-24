Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılan Müdür Yardımcılığı mülakatları için sonuçlar erişime açıldı. Sonuçları heyecanla bekleyen binlerce aday, "Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?" diye soruyor. İşte Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçlarını açıklayan iller...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI (2017)

Milli Eğitim Bakanlığı çatısında hizmet veren eğitim kurumlarında, yönetim kadrosunda görev almak üzere yapılan Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları erişime açıldı ancak bazı iller için sonuçlar halen erişime açılmadı. İşte Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları;

ADANA MÜLAKAT SONUÇLARI

ADIYAMAN MÜLAKAT SONUÇLARI

AFYON MÜLAKAT SONUÇLARI

ANTALYA MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLECİK MÜLAKAT SONUÇLARI

BİNGÖL MÜLAKAT SONUÇLARI

BURDUR MÜLAKAT SONUÇLARI

BURSA MÜLAKAT SONUÇLARI

ÇANAKKALE MÜLAKAT SONUÇLARI

ÇANKIRI MÜLAKAT SONUÇLARI

ÇORUM MÜLAKAT SONUÇLARI

DENİZLİ MÜLAKAT SONUÇLARI

DİYARBAKIR MÜLAKAT SONUÇLARI

ERZİNCAN MÜLAKAT SONUÇLARI

ERZURUM MÜLAKAT SONUÇLARI

GÜMÜŞHANE MÜLAKAT SONUÇLARI

ISPARTA MÜLAKAT SONUÇLARI

KASTAMONU MÜLAKAT SONUÇLARI

KAYSERİ MÜLAKAT SONUÇLARI

KIRKLARELİ MÜLAKAT SONUÇLARI

KIRŞEHİR MÜLAKAT SONUÇLARI

KONYA MÜLAKAT SONUÇLARI

KÜTAHYA MÜLAKAT SONUÇLARI

MANİSA MÜLAKAT SONUÇLARI

KAHRAMANMARAŞ MÜLAKAT SONUÇLARI

MUĞLA MÜLAKAT SONUÇLARI

NİĞDE MÜLAKAT SONUÇLARI

ORDU MÜLAKAT SONUÇLARI

RİZE MÜLAKAT SONUÇLARI

SİNOP MÜLAKAT SONUÇLARI

SİVAS MÜLAKAT SONUÇLARI

TEKİRDAĞ MÜLAKAT SONUÇLARI

TRABZON MÜLAKAT SONUÇLARI

TUNCELİ MÜLAKAT SONUÇLARI

ŞANLIURFA MÜLAKAT SONUÇLARI

ZONGULDAK MÜLAKAT SONUÇLARI

AKSARAY MÜLAKAT SONUÇLARI

BAYBURT MÜLAKAT SONUÇLARI

KARAMAN MÜLAKAT SONUÇLARI

KIRIKKALE MÜLAKAT SONUÇLARI

BARTIN MÜLAKAT SONUÇLARI

ARDAHAN MÜLAKAT SONUÇLARI

IĞDIR MÜLAKAT SONUÇLARI

YALOVA MÜLAKAT SONUÇLARI

KARABÜK MÜLAKAT SONUÇLARI

KİLİS MÜLAKAT SONUÇLARI

OSMANİYE MÜLAKAT SONUÇLARI

DÜZCE MÜLAKAT SONUÇLARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması 26 Nisan - 5 Mayıs Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı 8 - 9 Mayıs Eğitim kurumu yöneticilerini EK-1 form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması. Sözlü sınav komisyonlarının kurulması 8 - 9 Mayıs Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-1 form - üzerinden alınması 10 - 15 Mayıs Yönetici adaylarının EK-1 form üzerinden değerlendirilmesi 17 - 19 Mayıs Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirme sonuçlarının ilanı 31 Mayıs Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye itirazı 1 Haziran - 7 Haziran Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 9 - 13 Haziran Yönetici adaylarından sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru 14 - 16 Haziran Yönetici adaylarının sözlü sınavların yapılması 19 Haziran - 7 Temmuz

Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 11 Temmuz Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 12 - 18 Temmuz Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazların değerlendirilmesi ve - sonuçların duyurulması 19 - 21 Temmuz Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi 24 - 26 Temmuz Görevlendirmeye esas puanların ilanı 31 Temmuz İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 2 - 7 Ağustos Yöneticilik tercihlerinin alınması 9 - 15 Ağustos Başvuruların onaylanması 16 - 21 Ağustos Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 22 - 25 Ağustos İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme 5 - 15 Eylül

Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları

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