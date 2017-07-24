Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılan Müdür Yardımcılığı mülakatları için sonuçlar erişime açıldı. Sonuçları heyecanla bekleyen binlerce aday, "Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?" diye soruyor. İşte Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçlarını açıklayan iller...
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI (2017)
Milli Eğitim Bakanlığı çatısında hizmet veren eğitim kurumlarında, yönetim kadrosunda görev almak üzere yapılan Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları erişime açıldı ancak bazı iller için sonuçlar halen erişime açılmadı. İşte Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları;
KAHRAMANMARAŞ MÜLAKAT SONUÇLARI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
|Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması
|26 Nisan - 5 Mayıs
|Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı
|8 - 9 Mayıs
|Eğitim kurumu yöneticilerini EK-1 form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması. Sözlü sınav komisyonlarının kurulması
|8 - 9 Mayıs
|Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-1 form - üzerinden alınması
|10 - 15 Mayıs
|Yönetici adaylarının EK-1 form üzerinden değerlendirilmesi
|17 - 19 Mayıs
|Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirme sonuçlarının ilanı
|31 Mayıs
|Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye itirazı
|1 Haziran - 7 Haziran
|Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması
|9 - 13 Haziran
|Yönetici adaylarından sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru
|14 - 16 Haziran
|Yönetici adaylarının sözlü sınavların yapılması
|19 Haziran - 7 Temmuz
|Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması
|11 Temmuz
|Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı
|12 - 18 Temmuz
|Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazların değerlendirilmesi ve - sonuçların duyurulması
|19 - 21 Temmuz
|Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi
|24 - 26 Temmuz
|Görevlendirmeye esas puanların ilanı
|31 Temmuz
|İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi
|2 - 7 Ağustos
|Yöneticilik tercihlerinin alınması
|9 - 15 Ağustos
|Başvuruların onaylanması
|16 - 21 Ağustos
|Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme
|22 - 25 Ağustos
|İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme
|5 - 15 Eylül
- Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları
- meb
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0