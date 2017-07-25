Parklar yüksek kamulaştırma bedeline feda ediliyor

Peki bu denli büyük ölçekli projelerin güzergâhları neden parklardan geçiyor? Şehir plancıları ve mimarlara göre; parkların feda edilmesinin nedeni ise kamulaştırmadan kaçış. Yani ortaya çıkabilecek yüksek kamulaştırma bedelleri ödenmesin diye projelerin güzergâhı yeşil alanlar oluyor. İşte uzmanların şantiyeye dönen parklarla ilgili görüşleri...

Bu sebeple İstanbullular küçük de olsa çevrelerinde bulunan parkların yaşatılmasından yana. Ancak bu mevcut parklar son yıllarda başta ulaşım olmak üzere çeşitli projelerinin uygulama adresi oluyor. Son örnek Aşiyan Parkı. Hisarüstü-Aşiyan füniküler inşaatı için kapatılan parkta ağaçların taşınması tartışmaları kamuoyunda son derece ciddi ve olumsuz eleştirilerin hedefi haline geldi. Tartışmalar Aşiyan Parkı ile sınırlı değil tabii ki. Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre Fulya, Maçka, Göztepe ve Fındıklı parklarından da metro, tünel, kavşak gibi projelerin geçirilmesi söz konusu.

İSTANBUL’un birçok ilçesinde yeşil alan yoğunluğu son derece az. Megakente kuşbakışı bakıldığında görülen yeşil alanların yarısından fazlası ne park ne de rekreasyon alanı, sadece mezarlık ve çevresi. Bazı noktalarda da kamu sağlığı kuruluşlarının bahçeleri. Son dönemde hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri bazı noktaları şehir parkları haline getirmek için projeler geliştirse de nüfusu her geçen gün artan megakent için pek de yeterli görünmüyor.

‘UYGUN BOŞ ALAN ARAMA ÇABASI GÖSTERİLMİYOR’

Mimarlık Tarihçisi Afife Batur:

Bu tür büyük projeler daha fikir aşamasındayken çok iyi hesaplanmalı. Sadece şehir planlamacılarının değil, çok sayıda uzmanın görüşüne başvurulmalı. Plan ve projeler kimse duymadan uygulamaya geçirildiği için tartışmalara yol açıyor. Şehirdeki bu tip yeşil alanları korumak gerekir. Kente ve doğaya daha az zarar verecek bir boş alan arama çabası gösterilmiyor. Oysa ki istimlak çalışmasına gidilebilirdi. Göztepe Parkı olsun, Aşiyan Parkı olsun hepsi kamulaştırma bedeli kaygısından kaynaklanmaktadır. Büyük ölçekli projelerde ağaçların sökülerek başka yere taşınacağı ve böylece yaşatılacağı söyleniyor. Duy da inanma!

‘ABİDE-İ HÜRRİYET PARKI DA YOK EDİLDİ, ADLİYE OLDU’

Yüksek Mühendis-Mimar-Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp:

İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare civarında. Gelişmiş ülkelerde 10 metrekare civarında. Zaten parmakla sayılacak kadar az ve depremde de toplanma ve kurtarma sağlayacak olan yeşil alanlar hiçbir şekilde hiçbir yapılaşmaya açılmamalı. Füniküler de olsa metro da olsa olmamalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bu kamulaştırmaları yapmaya uygun, birçok ülkenin bütçesinin üstünde. Parklara tecavüz etmeden projeler geliştirilmeli. Abide-i Hürriyet Parkı yok edildi. Büyükşehir’in kendi arsasıydı. İstanbul Adalet Sarayı’nın bulunduğu yer park olarak kalmalıydı. Yeşil alanların yok edilmesi uzun vadede yaşam kalitesi ve güvenliği tehdit ediyor.

‘PARKLAR ŞANTİYE ALANI OLARAK KULLANILIYOR’

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman:

Göztepe, Aşiyan ve Fındıklı gibi parklar kent içinde boş kalmayı bir şekilde başarmış ender alanlardan. En büyük özellikleri de vatandaşlar tarafından oldukça sık şekilde kullanılması. Metro, füniküler gibi projeleri yaparken park ve bahçeleri sadece boş alan olarak görmek çok yanlış. Geçmişte boş alan olarak değerlendirilebilecek yerlerin tamamı imara açıldığı ve yapılaştığı için günümüzde bu tip ihtiyaçlar doğduğunda parklardan başka seçenek kalmıyor. Başka alanlarda kamulaştırma bedeli, hukuki süreçler ve anlaşmazlıklarla uğraşmaktansa ne yazık ki parklar şantiye alanı olarak kullanılıyor.

MAÇKA PARKI: Tünel ve kavşak geçiyor

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın giriş kapısı çitlerle çevrildi. Beşiktaş Stadı’na bakan girişte işaretlenen ağaçlar büyük tepki çekti. 138 bin 971 metrekare olan Maçka Parkı’nın 3500 metrekarelik alanındaki 97 ağaç taşınacak. İBB, tünel girişi için yürütülen çalışmalar tamamlandığında parkın tamamen eski haline döneceğini ve bir metrekare yeşil alanın bile kaybolmayacağını açıkladı. Ağaçların bir kısmı Maçka Parkı’nın iç kesimlerine, bir kısmı da farklı alanlara dikilecek.

FINDIKLI PARKI: Sahil kısmı bölündü

Kabataş İskelesi’nin kapatılmasıyla başlatılan ‘Martı Projesi’ çalışmalarından Fındıklı Parkı da nasibini aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin heykellerinin de sergilendiği park ikiye ayrılarak çalışmalar başlatıldı. Yürüme yolları ve oturma gruplarıyla vatandaşların uğrak mekânı olan parkın denize yakın kısmı yeşil örtülerle kapatıldı. Proje için denize monte edilen kazıklar parkın ucuna kadar geldi. Çalışmalar tamamlandığında 20 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir alan deniz üstünde inşa edilmiş olacak.