Bursa'da 26 yaşındaki Murat K., eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği çocukluk arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Sabak'ı, internet üzerinden aldığı pompalı av tüfeği ile sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı Kanşıray, olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Ömer Sabak, aynı mahallede oturan ve çocukluk arkadaşı olan Murat K.'ya eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tepki gösterdi. Bu sabah saatlerinde aynı kahvehanede karşılaşan Ömer Sabak ve Murat K. arasında aynı gerekçeyle yine tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ömer Sabak evine doğru giderken, öfkeli olan Murat K., bir süre önce internet üzerinden 650 liraya satın aldığı pompalı av tüfeğini otomobilinin bagajından çıkarıp arkasından gittiği Ömer Sabak´a ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Ömer Sabak olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobiliyle kaçmak isteyen Murat K., ihbar üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ömer Sabak´ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.





Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



