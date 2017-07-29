Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 Rus ile 10 Türk vatandaşı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, sabah saat 08.00 sıralarında Kemer'in Göynük ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünden henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteli bir anda dumanlar kaplarken, otel görevlileri içinde yerli ve yabancı tatilcinin bulunduğu 400 kişiyi tahliye etmeye başladı.

Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken balkonlarda bekleyen turistleri de itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtardı. Tatilciler otel dışına çıkartılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen tatilcilere müdahale etti.