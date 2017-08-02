Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Yüksek Askeri Şura, sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantıda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları değişti.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu emekli olmuştur. Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Hasan Küçükakyüz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştır."

İŞTE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVLETLERİNE ATANAN İSİMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.

BAKANLIK, BİR ÜST RÜTBE, TERFİ VE GÖREV SÜRESİ UZATILANLARIN SAYILARINI AÇIKLADI

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. Kararla 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin aziz milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

BAŞBAKAN'IN YAŞ'TAKİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YAŞ'ın açılış konuşmasını yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütü ile mücadele, özellikle son bir yıl içerisinde çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle geçen yıl ağustos başında karar verdiğimiz taarruz amaçlı mücadele stratejisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir."

GÜVENLİK TEHDİTLERİ

"Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir."

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

"Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

ŞURANIN YENİ ÜYELERİ

Bazı bakanların ilk defa katıldığı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini aldı.

Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya kaldı. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katıldı.

— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2017

ANITKABİR'E ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

BAŞBAKAN YILDIRIM DUA ETTİ

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.

YILDIRIM, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Misak-ı Milli Kulesi'ne beraberindeki YAŞ heyetiyle birlikte geçen Başbakan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura heyeti olarak huzurundayız. Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffeh, daha güvenli, daha adil, daha özgür bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan melun darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır.

Milletimiz, 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiş ve vatanı namertlere çiğnetmemiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet, kanları ve canları pahasına kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Milli irade adeta tecessüm ederek, demokrasiye ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin işte bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz, bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz, kendisine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimizi, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor; bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun"

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