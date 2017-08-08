İşte renk renk OHAL arşivi

FETÖ’cü 15 Temmuz kalkışmasının püskürtülmesinin ardından örgütün kamudaki yapılanmasına ilişkin ülke genelinde soruşturmalar başlatıldı. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla 105 binden fazla kişi kamudan ihraç edildi, 5 bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. Normal şartlarda OHAL kapsamında görevine son verilenler yargıya gidemiyordu. 23 Ocak 2017’de yayımlanan 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurularak, memuriyetten çıkarılanlara “itiraz” yolu açıldı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki 7 kişilik komisyon, başvuruları 17 Temmuz’da almaya başladı. Komisyona yapılan başvuruların sayısı dün itibarıyla 38 bin 500’ü buldu.

KURUMA GÖRE RENK

Kapatılan Askeri Yargıtay binasında çalışan komisyonun çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılara HABERTÜRK ulaştı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre komisyon, başvurunun internet üzerinden yapıldığı andan sonuçlandırılıncaya kadar aşamalarını elektronik ortamda anlık olarak takip edecek. Başvuranın kurumuna göre farklı renklerde basılan dosyaların üzerinde Başbakanlık logosu bulunuyor. Logonun hemen altında ise “TC Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” yazısı yer alıyor. Dosya üzerinde başvurucun adı soyadı, TC kimlik numarası, kurumu ve hangi KHK ile ihraç edildiğini gösteren bölümler bulunuyor. Farklı renk uygulamasının, çalışma kolaylığı sağlaması için tercih edildiği belirtildi.

İŞ BÖLÜMÜ YAPILDI

Kurum bünyesinde görev yapan tetkik hâkimleri, müfettiş, kâtip gibi personelin hangi kuruma ait dosyalar üzerinde çalışacağına ilişkin iş bölümü yapıldı. Buna göre bir personel, sadece yetkili olduğu kurumun dosyalarına erişebilecek. OHAL Komisyonu kurulmadan önce AİHM ve idare mahkemelerine yapılan başvuru dosyaları da komisyona gönderilecek. Bu kapsamda öncelikle, OHAL Komisyonu’nu gerekçe göstererek başvuruları reddeden AİHM’deki 24 bin dosya komisyona gelecek.

İLK KEZ HABERTÜRK GÖRÜNTÜLEDİ

OHAL Komisyonu’nun çelik kasaların bulunduğu arşivi özel bir güvenlik sistemiyle korunuyor.

KARAR YETER SAYISI 4

Komisyon, kısa süre içinde dosyaları görüşmeye başlayacak. Dosyaların incelemeleri, KHK sırasına göre yapılacak. Ön incelemeden geçen dosyalar daha sonra esastan görüşülecek. Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Çekimser oy kullanılamayacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin itirazın kabul edilmesi durumunda, karar Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlara bildirilecek. Böylece bu kişilerin görevlerine iadesi sağlanacak. Komisyonun kararlarına karşı idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

KURUMA GÖRE 9 RENK

Komisyonun kurumlar ve KHK’lara göre sınıflandırıp renklere ayırdığı dosyalar özel arşive kaldırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre kırmızı dosyalara Milli Eğitim Bakanlığı, maviye Emniyet Genel Müdürlüğü, sarıya İçişleri Bakanlığı, turkuvaza Sağlık Bakanlığı, kahverengiye Başbakanlık, bordoya Adalet Bakanlığı, yeşile Milli Savunma Bakanlığı, griye YÖK, HSYK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, laciverte ise diğer kurumlardan yapılan başvurular konuluyor.