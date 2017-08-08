AFAD'da yer alan bilgiye göre, Muğla Bodrum'da saat 10:42'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Pınarlıbelen olan deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise Bodrum'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
Depremin ardından 10:46'da 3,4 büyüklüğünde de bir artçı sarsıntı kaydedildi.
Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.
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YORUMLAR 24
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Misafir 20 dakika öncebodrum tarihte daha önce 1 veya 2 defa sular altında kalmış batmış çıkmış yani tekerrür edebilir ona göre Allah korusun inşallah böyle birşey olmaz ama yüce rabbim bilir tabi ki de...00
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Misafir 23 dakika önceYetkililer bi inceleme yapsalar bizi bilgilendirseler çok iyi olur 6.6 dan sonra kimse çıkıp birşey söylemedi00
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Misafir 25 dakika önceBesik gibi oldu bodrumlular03