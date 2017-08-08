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SON DAKİKA: Bodrum'da deprem! Deprem Muğla ve İzmir'de de hissedildi

Bodrum'da deprem!

AFAD'da yer alan bilgiye göre, saat 10:42'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

08 Ağustos 2017 Salı, 10:49:57 Güncelleme: 12:05:12

AFAD'da yer alan bilgiye göre, Muğla Bodrum'da saat 10:42'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezüssü Pınarlıbelen olan deprem yerin 1.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise Bodrum'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

Depremin ardından 10:46'da 3,4 büyüklüğünde de bir artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildi.

  • muğla
  • BODRUM
  • Deprem
  • son depremler
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YORUMLAR 24
  • Misafir 20 dakika önce
    bodrum tarihte daha önce 1 veya 2 defa sular altında kalmış batmış çıkmış yani tekerrür edebilir ona göre Allah korusun inşallah böyle birşey olmaz ama yüce rabbim bilir tabi ki de...
  • Misafir 23 dakika önce
    Yetkililer bi inceleme yapsalar bizi bilgilendirseler çok iyi olur 6.6 dan sonra kimse çıkıp birşey söylemedi
  • Misafir 25 dakika önce
    Besik gibi oldu bodrumlular
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