Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre olay, Gebze ile Topçular arasında sefer yapan feribotta akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Kara, dini nikahlı eşi Arzum Özbey ile birlikte otomobilleriyle feribota girdi. Çift, feribot Eskihisar iskelesine doğru yola çıktığı sırada otomobilden ayrılıp, güverteye çıktı.



İddiaya göre, çift bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Arzum Özbey, eşi ve çevredekilerin gözleri önünde feribottan denize atladı. Kadının denize atladığını bildirilmesi üzerine feribot durdu. Feribotta bulunan personel denize atlayarak Özbey'i sudan çıkardı.



EŞİNİN İFADESİ ALINDI



Özbey, Eskihisar iskelesinde bekleyen ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaklaşık 45 dakika süren müdahalelerine rağmen Arzum Özbey kurtarılamadı. Olayın ardından Eskihisar Jandarma Karakolu'na götürülen Hasan Kara'nın ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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