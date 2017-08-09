TSK 6 yeni uçağı envanterine katacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne ( TSK), bir dönem peş peşe yaşanan kazalarla gündeme gelen CASA CN-235 model kargo uçaklarıyla aynı sınıfta yer alan 6 yeni uçak alınacak. Kara Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak uçaklar, personel ve malzeme nakli ile havadan karaya füze atma yeteneğine sahip olacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yürütülen İrtibat ve Genel Maksat Uçağı (GMU) projesiyle ilgilenen üreticilere, ihaleye 29 Aralık’a kadar teklif vermeleri çağrısında bulundu. İhalede CASA CN-295 (İspanya), Alenia C-27 (İtalya), Beechcraft Kingair 350 (ABD), Havilland DHC-6 Twin Otter (Kanada), PZL M28 (Polonya) gibi uçak modellerinin yarışması bekleniyor.

Envanterinde CN-235 tipi 50 uçak bulunan TSK, söz konusu uçakları 1991 yılından bu yana kullanıyor

GÖZLER ÖZMEN AİLESİ’NDE

İhaleye katılması halinde favoriler arasında yer alacak bir diğer model ise Dornier 328. Almanya merkezli Dornier’i ABD’de yaşayan Türk girişimciler Eren-Fatih Özmen çifti satın almıştı. Özmen çiftinin tüm lisans haklarına sahip olduğu Dornier 328 modelinin, “yerli bölgesel yolcu uçağı” projesi çerçevesinde Türkiye’de üretilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

‘UÇAN TABUT’

İspanya üretimi CASA CN-235 uçaklarının güvenliği dönem dönem tartışma konusu oldu ve bu uçaklar için “uçan tabut” eleştirileri yapıldı. 2001’de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri’de düşen uçakta 4 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya’da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara’da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.