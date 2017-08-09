İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden örgütün faaliyetlerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettikleri öne sürülen H.K. (41) ve eşi M.K. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada H.K. ve M.K. için düzenlenen sahte pasaport ile örgütün yeni yapılanmasını deşifre edecek çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. H.K.'nın adreslerinde ve üzerinde 10'a yakın cep telefonu bulunması dikkat çekti.



PARALAR YASTIKTAN ÇIKTI

H.K.'nın üzerinde ve iki farklı adresinde yapılan aramada 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 euro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulundu.

442 bin 15 ABD doları H.K.'nın evindeki bir yastığın içerisine tülbente sarılıp gizlenmiş halde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan diğer zanlılar B.G., E.U. ve M.E.'nin evlerinde ise FETÖ tutuklularına ulaştırılmak üzere toplandığı iddia edilen 4 bin 365 lira ele geçirildi.



H.K.'nın yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Sakallarını tanınmamak için uzattığı öne sürülen öğretmen H.K. ve eşi M.K.'nın sorgusu sürerken bağlantılarının istihbarat birimlerince incelendiği kaydedildi. H.K.'nın FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı tespit edildi.



RÖPORTAJ DİYE SANIK YAKINLARI İLE GÖRÜŞMÜŞLER

Bu arada gözaltına alınan zanlıların ramazan ayı boyunca "iftar yemeği organizasyonu", "mağdur zarfı", "himmet" adı altında para topladıkları, bu paraları tutuklu örgüt mensuplarının yakınlarına ulaştırdıkları, ayrıca poşetlerle gıda yardımı götürdükleri belirtildi. Cezaevindeki FETÖ sanıklarının dışarıdaki yakınları ile de irtibat kuran bazı zanlıların, bu görüşmelere "röportaj" adı altında gittikleri, görüşmeleri sosyal medya aracılığıyla algı oluşturmak amacıyla yaymayı planladıkları da ileri sürüldü.



25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 137 şüpheliden 125'ini gözaltına almıştı. Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti. Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.



Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. N.K.'nın da aralarında bulunduğu 125 zanlıdan 60'ı tutuklanırken, 57 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi cumhuriyet savcılığından, 4'ü ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.