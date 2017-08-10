Rusya vatandaşı Renat Bakiev bir süre önce iddiaya göre Suriye'den Türkiye'ye Kilis üzerinden girerken yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan Bakiev sınır dışı edildi. İHA'nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT, Bakıev'in Suriye'den tekrar eylem yapmak için Türkiye'ye girdiğini bu sırada da Tekirdağ'da işlediği suçtan dolayı Sulh Ceza Hakimliği'nce tehdit suçundan arandığı belirlendi.

ALEVİ DERNEĞİNE VE İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEKİ UÇAKLARA YÖNELİK BOMBALI EYLEM...

Terörle mücadele ekipleri İstihbarat ve MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda Bakiev'in Adana'ya geldiğini, burada bir Alevi derneğine ve İncirlik Üssü'nde ABD askerleri ya da uçaklarını yönelik bombalı eylem yapacağını belirledi. Şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmanın sonunda Bakiev'in kentte terör örgütü DEAŞ adına İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneğine eylem düzenlemek için keşif yaptığı bilgisine ulaştı. Bakiev, polisler tarafından yakın takibe alındı.

DRONE İLE ABD UÇAĞINI DÜŞÜRECEKTİ

Renat Bakiev'in kiraladığı bisikletle birlikte 5 Ocak Meydanı'nda bulunan Alevi derneğindeki vatandaşlara kanlı eylem yapmak için derneğin çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Bakiev'in İncirlik Hava Üssü'ne drone ile birlikte ABD'ye ait bir uçağa bombalı eylem yaparak düşürmeyi, başaramadığı takdirdeyse üste ABD'li askerlerin olduğu bir yeri patlatmak planı olduğunu tespit eden polis harekete geçti.

Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı Telegram üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para isteyen Renat Bakiev, Alevi derneğine yakın bir bölgede keşif yaparken, gerçekleşen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Bakiev'in, DEAŞ terör örgütünü kabullendiği, Alevi vatandaşların Allah düşmanı olduğu ve hepsinin öldürülmesi gerektiğini savunduğu ayrıca DEAŞ dışındaki tüm Müslümanları kafir gördüğünü söylediği öğrenildi.

Bir süre önce Suriye'de 'cihat' adı altında Amerikalılara eylem yapmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını belirten terörist Renat Bakiev, DEAŞ terör örgütü adına eylem yapmak için Adana'da bulunduğunu söyleyerek İncirlik Üssü'nde Amerika'ya ait bir uçağı drone ile düşürmek için keşif yaptığını itiraf etti.

Kentte bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan sohbetlere katıldığı tespit edilen Bakiev, sorgusunda buradaki sohbetlere katıldığını kabul ederek, "Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Abdullah Kuytul'un sohbetlerini dinledim" dediği öğrenildi.

Anadilinin yanısıra İngilizce, Arapça ve Türkçe'yi çok iyi derece de kullandığı öğrenilen Renat Bakiev, 13 gün süren sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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