Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu, 5. sınıf Türkçe kitabında 15 Temmuz’la ilgili yer verilen konu başlıklarının ayrıntılarına ulaştı. “15 Temmuz” başlıklı kısma, 6 sayfa ayrıldı. “Milli Mücadele ve Atatürk” bölümünde de 15 Temmuz konusu ve etkinliğine atıf yapılıyor. Kitapta, “15 Temmuz’da umutlarımız, hayallerimiz, özgürlüğümüz elimizden alınmak istendi. Yunus Emre’den, Mevlânâ’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayram-ı Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenen bu toprağın evlatları, zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi” denildi.

Bölüm, hazırlık çalışmasında yer alan, “Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini yazınız ve bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir?” sorusuyla başlıyor.

ÖMER HALİSDEMİR İLE HASAN TAHSİN

Kitapta, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Ömer Halisdemir’in ilk kurşunu sıktığı belirtilerek, Halisdemir’in bir de fotoğrafı yer aldı. Kitapta, “Kurtuluş Savaşı’nda Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal edenlere ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıdı” ifadesi kullanıldı.

DARBE VE ŞEHADET

15 Temmuz etkinlik bölümünde; “darbe, sinsi, zalim, şehadet” gibi sözcüklerin tanımları ve bu sözcüklerin cümle içinde kullanılması isteniyor. Öğrencilerden, “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapmaları ve yarım bırakılan cümleleri tamamlamaları da isteniyor. Öğrencilerden şu soruları yanıtlamaları bekleniyor:

Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Bu ülkenin evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?

Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle, “Ne çok öldük yaşamak için” sözünü açıklayınız.

“Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Bir milletin tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Başka etkinlikteyse, 15 Temmuz’la ilgili cümleler verilerek altı çizili sözcüklerin zıt anlamları soruldu:

Aradan 100 yıl geçmeden “barış” içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 “gecesi” hain bir saldırıya maruz kaldık.

Bu toprağın evlatları “zalimlere” karşı istiklali ve “istikbali” için direndi.

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde “gençliğini” bıraktı.

MEVLÂNÂ’NIN SÖZLERİ İLE

Kitabın 6. etkinliğinde, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlânâ, Pir Sultan Abdal gibi düşünürlerin özdeyişlerine yer verildi. Bu dizelerden hareketle, dizelerin ortak özelliği ve “Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor, açıklayınız” sorusu yer aldı. Kitabın 7. etkinliğinde 15 Temmuz karikatürü çizildi ve bu karikatürden hareketle öğrencilerden, “Yurtdışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. Yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden yararlanınız” denildi.

ATATÜRK FİLMLE ANLATILACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, öğrencilere filmle anlatılacak. Turgut Özakman’ın kaleme aldığı, Halit Ergenç ve Çetin Tekindor’un başrollerini üstlendiği “Dersimiz Atatürk” filmi eşliğinde öğrencilere Atatürk ve hayatı anlatı- lacak, Atatürk’le ilgili 15 sorunun cevabı istenecek. Ayrıca ABD’de yaşayan Curtis Lafrance adındaki 10 yaşında bir çocuğun Atatürk’e duyduğu hayranlığı anlattığı mektubu ve Atatürk’ün cevap mektubuna yer verildi. Mektupla ilgili sorular arasında “Atatürk, niçin Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiş olabilir?” yer alıyor ve öğrencilerden Atatürk’e mektup yazmaları isteniyor.

TIME KAPAĞI HATIRLATILDI

Bir başka etkinlikte, 1923’te Atatürk’ün Time Dergisi kapağında yer aldığı hatırlatılarak, “Siz de Time Dergisi’nin kapağında yer aldığınızı düşünün. Ülkenize ve insanlığa yaptığınız hangi hizmetle bu derginin kapağında yer almak isterdiniz? Kendi başarınızı anlatan bir yazı yazınız” deniliyor.

Fazıl H. Dağlarca, Mevlânâ, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli gibi tarihi isimlere yer veriliyor. Halide Edip Adıvar’ın ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı’, Yakup K. Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’, Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin Mahpusu’, Samim Kocagöz’ün ‘Doludizgin’ ve Nâzım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye’ kitap kapakları da bu bölümde.