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Suikast hazırlığındaki FETÖ'cüler Balıkesir'de yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüleri yakaladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:52:36 Güncelleme: 14:58:34 AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen FETÖ/PDY mensubu 2 kişi, kullandıkları araç ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu aracın bagajında yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, çelik yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operasyonun sürdüğü, operasyon kapsamındaki gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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