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Erzurum'da TIR yol kenarındaki yayalara çarptı, devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum Tortum'da kontrolden çıkan TIR yol kenarında bekleyen yayalara çarptı sonra devrildi. TIR şoförü ve yol kenarındaki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:40:28 Güncelleme: 21:59:25 AA

Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada, ITR şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ters dönen TIR'ın altında kalan şoförün çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 53 dakika önce
    bu trafik kazaları terörden beter . ne kadar can alıyor . bilinçli sürücü çok az
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