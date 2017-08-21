Bodrum'da dövmecilik yapan 33 yaşındaki Y. B., kaldığı otel odasında tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.



Gümbet Mahallesi'nde dövmecilik yapan ve bir otelde kalan Y. B., odasında başına tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine odaya koşan otel personeli, B.'yi kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis, otel çalışanlarının ifadesine başvurdu. B.'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. B.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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