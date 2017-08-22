Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Habertürk TV'de katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında hain darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz'le ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu.

Darbenin dış bağlantılarının konuşulduğu programda Aydın, Öksüz'ün ABD Konsolosluğu'ndan aranmasına ilişkin "Vize başvurusunda beyan ettiği bir telefon numarası var. O telefon numarasından değil, darbe gecesi kullandığı telefon numarasından aranıyor." dedi.

Aydın şunları söyledi;

ABD Konsolosluğu'ndan aranan numara Adil Öksüz'ün üzerine kayıtlı olan numara değil, darbe girişimi sırasında üzerinde olan ama kayıtlı olmayan numaradır. Yani konsolosluğun, o gece fiilen kullandığı numarayı nereden bildiği de bir soru işaretidir." açıklamasında bulundu.

"BU BÜYÜK BİR SKANDAL"

Programın konuklarından güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar da konuyla ilgili, "Bu büyük bir skandal, ilk defa duyuyorum, olmayan numarayı biliyorlar, nasıl biliyorlar?" yorumunda bulundu.

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Hüseyin Aydın