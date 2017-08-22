Habertürk’ün Adana ve Mersin’deki tombala vurgununu mercek altına almak amacıyla girdiği ve 30 Temmuz’da manşetine taşıdığı mekân, jandarma tarafından 23 günde 8 kez basıldı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre; tombalacılar, Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice Mahallesi’ndeki atıl bir fabrika binasını kiraladı. Kapısında Taşımacılık ve İşçi Sendikası yazan mekâna ilk baskın 25 Temmuz’da yapıldı, idare binasının birinci katı mühürlendi. Tombalacılar binanın 2. katını oyun alanı olarak düzenledi.
Habertürk’ün “1 gecede 80 bin TL’lik tombala vurgunu” haberinin ardından jandarma bu kez 2. kata ve takip eden günlerde ise aynı alan içindeki 7 mekâna baskın düzenledi.
Mekânlar valilik ve belediye tarafından mühürlendi. Ama tombalacılar durmadı. Sendikaya 8’inci baskınsa önceki gün yapıldı ve kapalı otoparktaki 77 kişi hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 17 bin 479 TL para cezası kesildi.
Ayrıca mekânda 1 adet üfürme makinesi plastik borusu, 1 adet ses amfisi, 1 adet numaratör, 150 adet çekiliş kartı ile 4879 adet oyun pulu ele geçirildi. Binanın ise tamamı mühürlendi.