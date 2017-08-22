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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre; tombalacılar, Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice Mahallesi’ndeki atıl bir fabrika binasını kiraladı. Kapısında Taşımacılık ve İşçi Sendikası yazan mekâna ilk baskın 25 Temmuz’da yapıldı, idare binasının birinci katı mühürlendi. Tombalacılar binanın 2. katını oyun alanı olarak düzenledi.