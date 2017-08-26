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Bilecik'te bir kişi oğlunu öldürdü

Bilecik'te bir kişi, tartıştığı oğlunu tüfek ile vurarak öldürdü

27 Ağustos 2017 Pazar, 01:46:35 Güncelleme: 01:49:29 AA

Bilecik Merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Hayati Özdoğan, ayçiçek tarlasına domuz nöbetine gitmek üzere yola çıktığı sırada 16 yaşındaki oğlu Necati Özdoğan ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tüfekle 5 el ateş eden baba, oğlunu ağır yaraladı. Olayın ardından köy kahvesine giderek oğlunu vurduğunu anlatan Hayati Özdoğan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Necati Özdoğan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

 

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