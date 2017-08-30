Kurban Bayramı tatili için şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, "Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?" ve "Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz mi?" aramalarını yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, vatandaşların aklındaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Peki bayramda köprüler ücretsiz mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmak isteyen veya köprü/otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, bir yandan bayramı beklerken bir yandan da köprü ve otoyolların bayram tarifesini merak ediyor.

Köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştıran vatandaşlar için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollardan ücret alınmayacak ve vatandaşlar bu köprü ve yollardan Kurban Bayramı boyunca ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Öte yandan özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretsiz olmayacak. Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli normal tarife üzerinden geçiş ücreti alacak.

İşte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bayramda köprülerin ve otoyolların ücretiyle ilgili yapılan açıklama;

"Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​"

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek.