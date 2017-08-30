Erzincan'da, yayladan köye götürülürken sürüden ayrılan 80 koyun kurtlar tarafından öldürüldü.Tercan ilçesindeki bir yaylada besicilik yapan Davut Boz, dün yakınlarıyla Erzincan-Tercan karayolunu kullanarak 600 koyunluk sürüsünü yayladan Gevenlik köyüne götürmek istedi.

Geceyi açık alanda koyunlarla geçiren besiciler, sabah uyandıklarında sürüdeki koyunların bir bölümünün olmadığını fark etti.Yola çıktıkları güzergahtan geri dönerek kayıp koyunlarını arayan besiciler, bir süre sonra 80 koyunu kurtlar tarafından telef edilmiş halde buldu.

Davut Boz, yayladan köye götürmek istedikleri koyunlardan bir bölümünün yolda sürüden ayrıldığını söyledi.Sürüden ayrılırken fark etmedikleri koyunları gece kurtların telef ettiğini anlatan Boz, "Geceyi dışarıda geçirdik, sabah kalktığımızda koyunların bazılarının sürüde olmadığını anladık. Geldiğimiz güzergaha baktığımızda 80 koyunumuzun kurt saldırısına uğrayarak telef olduğunu fark ettik." dedi.