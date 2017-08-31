Bakireler Anıtı denize kavuşacak

İstanbul Maltepe’deki Süreyya Plajı’nda denizin içinde bulunan Bakireler Anıtı, sahil yolunun doldurulmasından sonra zorunlu olarak karaya oturdu. 1953’te yanından tekneler geçen Bakireler Anıtı’nın bir yanı şimdilerde otopark. Geçen yıllarda içindeki Venüs heykeli de kaybolan anıtın içler acısı hali bir süredir sosyal medyanın da gündeminde.

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre “İçimiz acıdı” yorumlarıyla anıtın deniz içindeki görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken, müjdeyi Maltepe Belediyesi verdi: “Bakireler Anıtı yeniden denizlerle buluşacak!” Ancak anıtın denize taşınması mümkün olmadığından ne yazık ki denizle buluşacak olan orijinali değil benzeri olacak. Habertürk’e yaptığı açıklamada Maltepe’nin tarihine sahip çıkacaklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “O tapınak bu kentin bir parçası, simgesi, et ve tırnak gibi Maltepe’mizin ayrılmaz bir eseri. Bakireler Anıtı’nı ayağa kaldırıp gelecek nesillerin bu simge yapıyı unutmamasını sağlayacağız” dedi.

ANITIN TARİHÇESİ

Bakireler Anıtı, bir Maltepe âşığı olan ve Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin kurucusu Süreyya İlmen (Paşa) (1874-1955) tarafından Süreyya Plajı’nın ve Maltepe’nin sembolü olması için yaptırıldı. 1953’te açılan anıt, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıktaydı. Eski Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların ziyaret ettikleri Bakireler Anıtı (tapınağı) 2-3 metre çapında, 6 direk üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşuyor.

Bakireler Anıtı