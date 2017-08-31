İzmir'de servis aracında patlama

İzmir'in Buca İlçesi'nde bu sabah patlama meydana geldi. DHA'nın aktardığı bilgilere göre saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

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