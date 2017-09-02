İstanbul Kapalıçarşı’da 4 kuşaktır antikacılık yapan Pol Yusuf Şalabi ile İstanbul Ticaret Odası’nda çalışan Yrd. Doç. İlkay Çapraz Şalabi’nin 2 çocuğundan büyük olan 8 yaşındaki Lara Zeynep, 19 ay önce kansere yakalandı. Amansız hastalıkla mücadelesini önceki gün kaybeden Lara Zeynep, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıganın haberine göre küçük Lara Zeynep’in cenaze namazı, dün öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenazeye, ailenin yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Kızlarının tabutu başında gözyaşı döken ve birbirlerini teselli eden Hıristiyan baba ile Müslüman anne, cenaze namazında birlikte saf tuttu. Baba, imama uyarak kızının cenaze namazını kıldı, dualar etti.

AİLESİ İSLAMİ CENAZE İSTEDİ

Namazın ardından minik Lara Zeynep’in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait cenaze arabasına konuldu. İmamın arkasına baba Pol Yusuf Şalabi ile anne İlkay Çapraz Şalabi oturdu. Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’na getirilen minik kızın cenazesi, burada İslami usullere göre toprağa verildi. Aile imama üzerindeki cübbesi ve sarığını çıkarmasına gerek olmadığını belirterek tüm cenazenin tamamıyla İslami usule göre olmasını istedi.

‘MELEK OLARAK GELDİ VE GİTTİ’

Cenaze namazına katılan baba, kızını İslami usullere göre mezara indirdi, üzerine toprak attı. Zeynep Lara’yı Hıristiyan ve Müslüman akrabaları, üzerine toprak atarak birlikte uğurladı. Anne İlkay ise elleriyle kızının mezarına toprak attı. Cenaze işlemlerinden sonra imam, anne ve babadan tekrar helallik isteyerek duasını yaptı.

Kızının mezarına eşi ile birlikte gül suyu döken İlkay Çapraz Şalabi, “Kızım melek olarak dünyaya geldi, melek olarak uğurladık. Mekânı cennet olur. Çok güzel bir çocuktu ama ömrü bu kadarmış. Çok kötü bir hastalıkla aylarca savaştı. Çok acı çekmedi. Hep kalbimizde olacak. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Çocuklarınız uzun ömürlü olsun. Takdiri ilahi, diyecek bir şey yok. Anısını yaşatacağız” ifadesini kullandı. Anne, kızının 7’si için evinde akşamları dua okutacağını belirterek gelmek isteyenleri davet etti.

Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Katolik Mezarlığı’na götürülen Lara’nın cenazesi, din görevlisinin katıldığı törenle İslami usüllere göre defnedildi. Anne ve babası, Lara’nın mezarına gül suyu döktü.

‘YER OLMADIĞI İÇİN’

Konuyla ilgili olarak Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Yetkililer, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda boş yer olmadığını ve sadece aile mezarlığı olması halinde defin işleminin gerçekleşebileceği bilgisini verdi. Lara Zeynep Şalabi’nin ailesinin de kendilerine başvurduğunu ve yer olmadığı için başka mezarlık önerdiklerini söyleyen yetkili, bu tekliflerinin kabul görmediğini belirtti. Bunun üzerine baba Pol Yusuf Şalabi’den yazılı onay aldıktan sonra cenazenin Hıristiyan mezarlığına gönderildiğini kaydeden yetkili, normal şartlarda Hıristiyan bir kişinin Müslüman mezarlığına gömülmesine izin vermediklerini anlattı.

BAYINDIR: CENAZE MÜSLÜMAN SAYILIR

İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, “Cenaze sahibi anne ya da babadan biri Müslüman’sa cenaze Müslüman sayılır. Anne ve babanın Hıristiyan olması durumunda da yine Müslüman mezarlığına gömülebilir. Bunu yasaklayan ayet ya da hadis yok. Hıristiyan mezarlığında İslami usüllere göre tören yapılabilir. Ama geleneksel bir durum olarak herkes kendi mezarlığına gömülmek ister. Aslında herhangi bir sakıncası yok. Toprak aynı toprak.”

Baba Pol Yusuf Şalabi ve anne İlkay Çapraz Şalabi

‘BABA HIRİSTİYAN OLDUĞU İÇİN KABUL EDİLMİYOR’

Anne İlkay Çapraz Şalabi, kızının Hıristiyan mezarlığına gömülmesiyle ilgili olarak, “Eşim 4 kuşaktır bu ülkede. Vergimizi veriyoruz, evlenirken bana kırmızı defter veriyor ama eşim Hıristiyan olduğu için Zincirlikuyu Mezarlığı’na kabul edilmeyecek. Birlikte gömülmemize izin verilmiyor. Bir kızım daha var benim. Onun da din hanesi boş. Allah uzun ömürler versin ama o da ölünce gömülebilir ama baba Hıristiyan olduğu için Zincirlikuyu Mezarlığı babayı kabul etmiyor” dedi.