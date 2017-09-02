Müfredat değişikliği sırasında en çok tartışma konusu olan biyoloji dersinde anlatılan Charles Darwin’in evrim teorisi ayıklanarak hazırlanan ve öğrencilerin bu yılki eğitim-öğretim döneminde okuyacağı 9. sınıf yeni biyoloji ders kitabına Habertürk ulaştı. Pek çok yeniliğin olduğu kitapla, öğrenciler bilimsel çalışmaların günlük yaşama etkilerini öğrenecek. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre kitapta, babalık davaları ve adli vakalarda bilimsel testlerin önemi de anlatıldı.
DNA TESTİ VE TÜP BEBEK KİTAPTA
Biyoloji ders kitabında, tüp bebek ve DNA testleri bilimsel çalışmaların günlük yaşama ve bireye etkisi konusunda örnek gösterildi. DNA testleri sayesinde babalık davalarının çözüldüğü, suçluların tespit edildiği vurgulandı. Bazı çiftlerin tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaları, bilimsel çalışmaların bireye ve topluma yansıması olarak değerlendirildi. Kitapta, DNA ile ilgili bilimsel çalışmaların sonuçları da şöyle anlatıldı:
“DNA’nın yapısının aydınlatılmasıyla genetik mühendisliği çalışmaları başlamıştır. Bu sayede tıp, kriminoloji, tarım gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) günlük hayatta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bütün bu gelişmeler etik ve politik tartışmaları beraberinde getirmiş, devlet kurumları da bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bazı istenmeyen problemlerin çözümüne yönelik tedbirler almaya başlamıştır. Suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır. Her insanın DNA dizisi farklı olduğundan olay yerinden alınan saç, tükürük, kan örneklerinin incelenmesi ile elde edilen DNA parmak izleri karşılaştırılarak suçluların tespiti sağlanabilmektedir.”
‘TEORİ HİÇBİR ZAMAN KANUNA DÖNÜŞMEZ’
Evrim teorisinin çıkarıldığı kitapta, teori ve bilimsel kanun karşılaştırması yapıldı. Kitapta, bu konuda şöyle denildi:
“Bilimsel teori, doğada gerçekleşen olaylar hakkında tekrarlanan gözlem ve deneylere dayalı yapılan ve arkasında güçlü deliller bulunan açıklamadır. Bir hipotez doğrulanır ve yeni bulgularla desteklenirse teori haline gelir. Teoriler, bir olayın neden gerçekleştiğini açıklar.
Hücre teorisi, gen-kromozom teorisi ve evrim teorisi bilimsel teori örnekleridir. Teoriler; çok sayıda farklı kanıtla desteklendiğinde geniş ölçüde kabul görür ancak yeni bilgi ve bulgular ortaya çıkınca değiştirilebilir, hatta reddedilebilir. Teorilerin, yeterli delillerle desteklendiğinde kanunlara dönüşeceği gibi yaygın bir yanılgı vardır ancak teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgi türleridir. Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmez.”
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