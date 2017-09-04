Son yıllarda ‘network marketing’ adı altında binlerce aileyi perişan eden ‘saadet zincirleri’ne bir yenisi eklendi. ‘Lüks hayat’ vaat eden zincir, bu defa sokaktaki bir aracın sileceğine sıkıştırılmış el ilanıyla karşımıza çıktı. Sanal para birimi Bitcoin alışverişi yapıldığı iddia edilen sistemin liderleriyle muhallebicide buluştuk. İnsanları ultra lüks araçlara binme vaadiyle motive eden ikili, sistemin ömrü için “Batmaz diyemeyiz. Gittiği yere kadar” diyor

TÜRKİYE, yıllar önce “Titan”la başlayan ve binlerce mağdur yaratan “saadet zincirleri”nin adeta cenneti haline geldi. Bunlardan biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de karşımıza çıktı. Bir aracın sileceğine iliştirilmiş “İş Fırsatı” başlıklı el ilanında “110 ülkede 20 yıldır faaliyette bulunan uluslararası bir şirkette çalışarak ek gelir” imkânından bahsediliyordu. İlandaki telefon numarasını, “28 yaşında, halkla ilişkiler mezunu olan ancak iş bulamamış, babasının da marketi batmış, elinde nişanda takılan altınlar kalan bir vatandaş” olarak aradık.

Sistemin “Binlerce lira kazanıyoruz” diyen yöneticileriyle 2 randevumuz da bir muhallebicide gerçekleşti

YENİ BİR ZİNCİR

Kendisini “Türkiye’nin en büyük holdinglerinde bir dönem en çok satış yapan iş kadını” olarak lanse eden Fatma A.’yla (Bu ismi muhatabımıza biz verdik) Mecidiyeköy’de randevulaştık. Birkaç ay önce zincire katıldığını söyleyen Fatma A.’nın anlatımına göre, Rusya menşeli Dream Towards şirketi bünyesinde yürütülen iş bir internet sitesinde yapılıyor ve sanal para birimi ‘Bitcoin’ alınıp satılıyordu. Giriş paketinin 975 TL’ye satıldığı sistem 6 aydır faaliyette. Zincire eklenen her üye halkasından ek gelir elde ediliyor.

GÜNDE 5 BİN TL KAZANÇ

Fatma A.’nın ikna için kullandığı argümanlar ise diğer saadet zinciri oluşumlarından farklı değil. Günlük kazancının bazen 5 bin TL’yi bulduğunu, bazı kişilerin 6 ayda 500 bin TL kazandığını söyleyen Fatma A.’ya göre, sisteme girdikten sonra bize sadece bilgisayardan birkaç işlem yapmak ve para akışını izlemek kalıyor. Kısa sürede ultra lüks otomobil sahibi olabileceğimizi söyledikten sonra tüyo vermeyi de ihmal etmiyor: “En önemli nokta insanları ikna ederek işe dahil etmek. Girdikten sonra da kimseyle spor konuşmuyoruz. Kimsenin siyasi düşüncesi veya dini görüşü bizi ilgilendirmiyor.”

Muhallebicideki 5 masada, zincirin halkaları bilgisayar başında çalışıyordu

İKNA İÇİN ‘SPONSOR’

1 saatlik görüşmenin ardından Fatma A., bizi, yaptıkları işin Türkiye liderlerinden, “Sponsorum” diye bahsettiği Mehmet K. ile de tanıştırmak istediğini ifade ediyor. Ve aynı yerdeki ikinci buluşma için 2 gün sonraya randevulaşıyoruz. Buluşma günü mekâna gittiğimizde Fatma A. henüz yoktu ancak 5 kişinin bilgisayarlarında bazı işlemler yaptığını gördük. Bu kişilerin, zincirin halkaları olduğunu anlamamız uzun sürmedi. Bir süre sonra, Fatma A. ve Mehmet K. geldi. Daha önce mağaza işlettiğini söyleyen Mehmet K., bu işte aylık kazancının 30 bin TL’yi bulduğunu iddia etti. Giriş paketinin 975 TL olduğunu, indirimli satılan 1600 TL’lik paketi tavsiye ettiğini belirtti ve dilersek daha sonra yatırımımızı sürdürebileceğimizi ekledi.

SON BATAN KAİROS

Batan saadet zincirlerinde son örnek Kairos’tu. 20 yıldır değişmeyen taktiklerden olan ‘lüks araba, lüks ev, çok para’ vurgularıyla binlerce üye toplandı. Lider denilen kişiler, aylar içinde milyonlar kazandıktan sonra ortadan kayboldu. Geriye parası batan binlerce kişi kaldı. Dream Towards’ın Bitcoin zinciri henüz yeni bir sistem olduğu için resmi makamlarda sistemle ilgili bilgi bulunmuyor. Sistemle ilgili polise şimdilik bir şikâyet de olmadığını öğreniyoruz. Hukukçulara göre, Yargıtay’ın zincir benzeri yapıları nitelikli dolandırıcılık eylemi olarak yorumladığı pek çok sayıda karar var. Savcılığın harekete geçmesi için ortada şikâyet olması gerekiyor.

Yeni ‘saadet zinciri’, öncekilerden biraz farklı olarak yeni ortak bulmak için el ilanı bile kullanıyor

‘GİTTİĞİ YERE KADAR’

Sistemi başta “Ömür boyu kazanç” olarak lanse eden Mehmet K., “Batar mı?” sorumuzu ise şöyle yanıtladı: “Batmaz diyemem, bu bir nevi kumar. Gittiği yere kadar. Henüz 1500 kişiyiz ve para kazanmak istiyorsanız ilk giren grupta yer almalısınız.” 1600 TL’lik hemen yatırım için ikna çabaları sürerken, 25 bin TL yatırımla başlamak istediğimizi duyunca ikilinin iştahı kabarıyor. Mehmet K.’ya, para kazanmamız için sisteme üye ekleme konusundaki tavsiyelerini sorduğumuzda ise yanıtı manidar oluyor: “Çok uğraştık ama eğitimli meslek gruplarının bu işe kafası basmıyor. Kapıcı, garson veya ev hanımları arasından daha kolay üye çıkabiliyor. Bu yönde çalışabilirsiniz.”

Yöneticiler, sosyal medyada sistemi böyle pazarlıyor. Ancak vaat Ferrari, araç Lamborghini...

KAYIT VE PARA TALEBİ

Mehmet K. ve Fatma A. ile altınları bozdurarak parayı temin etmek için süre istedikten sonra vedalaşıyoruz. Bu dakikadan sonra telefonların ardı arkası kesilmiyor. Bir an önce sisteme kayıt yaptırıp ödeme yapılması konusunda telkinler sürüp gidiyor.