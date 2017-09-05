Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas’ta bayramlaşma programına katıldı. Yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da milli iradenin gasbedilmeye çalışıldığını ancak 16 Temmuz sabahı milletin daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, “Yedi düvele şu mesaj verildi; bir daha bu milletin milli iradesine, hakkına, hukukuna el uzatabilmek mümkün değil. Bu millet simsiyah bir geceyi aydınlık bir güne çevirdi” ifadesini kullandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bakan Yılmaz, darbe girişimine rağmen 2017 yılında Türkiye’nin büyüme oranının yüzde 5’in üzerine çıkacağını kaydetti.

‘SARAY GİBİ OKULLAR’

Türkiye’nin iyi yolda gittiğini, yoksullukla ve cehaletle mücadelede eğitimin önemli payının olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

“Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayırdık. 2002’de biz geldiğimizde merkezi hükümet bütçesinden eğitime ayrılan pay yüzde 10’du, yani 11 milyar lira ayrılıyordu. Şimdi 122 milyar ayırıyoruz, bütçenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. Ne yaptık bunlarla? Yeni yeni derslikler, yeni yeni okullar yaptık. Birçok yere bakıyoruz, saray gibi okullarımız var. Saray gibi okullar yapıyoruz. Niçin? Daha kaliteli eğitim vermek için. Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısını 36’dan 24’e düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da önemlidir. 28’lerden 17’ye düşürdük. 300 binin üzerinde derslik yaptık, 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik, daha kaliteli eğitim olsun diye. Fatih Projesi’ni başlattık.”

Bakan Yılmaz, daha kaliteli eğitim alınsın diye müfredatı değiştirdiklerini de anlattı, “Kesinlikle eskisinden daha iyi olacak. Yapılmış en demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat. İstiyoruz ki evlatlarımız daha iyi yetişsin” dedi.

ismet yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı