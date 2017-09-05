İHA'nın haberine göre; adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularına cevap veren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, "50'den fazla cezaevi yapılıyor FETÖ'cüler için. Her biri bin kişilik. Sincan yerleşkesine 5 yeni duruşma salonu yapılıyor. Çok amaçlı salon olacak. Davalar için kullanılacak" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı

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