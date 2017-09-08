Türk Hava Yolları'nın Mombasa-İstanbul seferini yapan Boeing 737-900 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na inişte teker koyarken martıya çarptı. Bu sırada iniş hazırlığı yapan THY'ye ait Riyad, Kopenhag ve Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'den gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anların ses kayıtları da tehlikenin boyutunu ortaya koydu. THY'nin kadın pilotu,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" diye anonsta bulundu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor. Bugün de saat 10:40 sıralarında THY'nin Mombasa-İstanbul uçuşu yapan TK673 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağın pilotunun Atatürk Havalimanı'na inişte martıya çarptığı yönünde yaptığı anons dikkat çekti. Atatürk Havalimanı'nın Florya-Ataköy yönündeki pistine Florya yönünden teker koyan TC-JYD kuyruk tescilli uçağının kadın pilotu, hava trafik kontrolörüne,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" anonsu yaptı. Bunun üzerine piste ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi.
İNİŞTEKİ 3 UÇAK PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDI
Pist üzerinde yapılan kontrol sırasında Türk Hava Yolları'nın Riyad ve Kopenhag ile Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'den gelen uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pist martı ölüsünden temizlendikten sonra inişler yeniden başladı. Martının çarptığı uçak sorunsuz bir iniş yaparken hasar olup olmadığıyla ilgili kontrole alındı.
EN ÇOK MARTI VE LEYLEK ÇARPIYOR
Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar dışında en çok kuşların görüldüğü Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pist şerit sahası içerisine de 4 adet patlar kuş kovma cihazı yerleştirildi. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy ile Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.