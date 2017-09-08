Türk Hava Yolları'nın Mombasa-İstanbul seferini yapan Boeing 737-900 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na inişte teker koyarken martıya çarptı. Bu sırada iniş hazırlığı yapan THY'ye ait Riyad, Kopenhag ve Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'den gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anların ses kayıtları da tehlikenin boyutunu ortaya koydu. THY'nin kadın pilotu,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" diye anonsta bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen uçaklar için kuş tehlikesi devam ediyor. Bugün de saat 10:40 sıralarında THY'nin Mombasa-İstanbul uçuşu yapan TK673 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağın pilotunun Atatürk Havalimanı'na inişte martıya çarptığı yönünde yaptığı anons dikkat çekti. Atatürk Havalimanı'nın Florya-Ataköy yönündeki pistine Florya yönünden teker koyan TC-JYD kuyruk tescilli uçağının kadın pilotu, hava trafik kontrolörüne,"80 feet(24 metre) civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı. Belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun" anonsu yaptı. Bunun üzerine piste ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi.

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Pist üzerinde yapılan kontrol sırasında Türk Hava Yolları'nın Riyad ve Kopenhag ile Azerbaycan Havayolları'nın Bakü'den gelen uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pist martı ölüsünden temizlendikten sonra inişler yeniden başladı. Martının çarptığı uçak sorunsuz bir iniş yaparken hasar olup olmadığıyla ilgili kontrole alındı.Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar dışında en çok kuşların görüldüğü Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pist şerit sahası içerisine de 4 adet patlar kuş kovma cihazı yerleştirildi. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki 05-23 numaralı pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy ile Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor.