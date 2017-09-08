İlk kadın bakan Türkan Akyol son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre; Türkan Akyol için ikindi namazı sonrası Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Akyol'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'yla çok sayıda akademisyen katıldı.

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