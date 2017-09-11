AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de şiddet gören kadınların çoğu kimliklerinin tamamen değiştirilmesini istiyor. Bu şekilde izlerini kaybettiren kadınların kendilerini daha güvende hissettikleri belirtildi.
Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre şiddet gören kadınlar için sığınma evleri, elektronik kelepçe, kimlik değişimi ve şiddet uygulayan kişinin mahkeme kararıyla evden veya eşinden uzaklaştırılması gibi tedbirler alınıyor. Ancak şiddet mağduru kadınlar en garanti çözüm olarak kimlik değiştirmeyi tercih ediyor. 2013 yılındaki yasal değişiklikle hayata geçirilen bu uygulamaya yönelik talebin hayli yüksek olduğu ifade edildi.
HER YIL BAŞVURU SAYISI ARTIYOR
Uygulamanın ilk başladığı 2013 yılında 40 kadın ismini değiştirdi. İsmini değiştiren kadınların sayısı 2015’te 125 olurken, bu yıl 300’e ulaştı. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen kimlik değişiminin ardından yapılan takipler sonucu yeni kimlik sahibi olan kadınların şiddet gördükleri kişiler tarafından bir daha izlerine ulaşılamadığı vurgulandı. Yeni kimlik sahibi olan kadınlara devlet desteğiyle iş imkânı sağlanarak hayatlarını idame ettirmelerinin sağlandığı kaydedildi.
ELEKTRONİK KELEPÇE YAYGINLAŞACAK
Kadına yönelik bir diğer şiddet önleme yöntemi olan ‘elektronik kelepçe’ uygulamasının ise şu an Türkiye’de sadece 2 ilde bulunduğu ve 4 ilde daha hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Mali gideri daha yüksek olan elektronik kelepçenin, kadına yönelik şiddet kapsamında şu ana kadar farklı yerlerdeki 10 erkeğe takıldığı ve sonuçların olumlu olduğu dile getirildi.
‘BİR DAHA EŞİME YAKLAŞAMADIM’
Eşine şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe ile izlemeye alınan Z.B. adlı koca, bakanlık yetkililerine, “Uygulama sayesinde hayatım ciddi manada normale döndü. İlk zamanlar kendimi göz hapsinde gibi hissediyordum. İnsanların bana kötü gözle baktıklarını düşünüyordum ve bu nedenle de sinirlerim bozuluyordu. Bu nedenle şiddet uygulama isteğim artıyordu. Ancak öfke kontrolü ve rehabilitasyon programları sayesinde şiddet eğilimimden kurtuldum. Bir daha da eşime yaklaşmadım” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.