Bu kez yeni müfredatta tartışılan müzik. Yeni müfredatın müzik dersi kitaplarında Batı müziğine çok az yer verilmesi, sosyal medyada tartışma yarattı. Müzik eğitmenleri, Batı müziğinin ve çoksesliliğe ait konuların neredeyse tamamının kaldırıldığını, yerine tümüyle tasavvuf ve dini müzik konulduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre müzik eğitmenleri, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Öğretmenler, öğrenciliklerinde kendilerine öğretilen her şeyin neredeyse tamamen kaldırıldığını iddia ederek şöyle konuştu:

YERİNE SALAVAT VE İLAHİ GELDİ

“Batı müziğine ve çoksesli müziğe neredeyse hiç yer verilmedi. Yerine ilahiler ve salavatlar getirildi. Müzik derslerini de din kültürü öğretmenleri versin o zaman.” Eski müfredatta İstiklal Marşı’na 1 ay zaman ayırdıklarını kaydeden müzik öğretmenleri, bu müfredata göre 1 hafta bile sürmeyeceğini öne sürdü. Müzik dersi kitaplarında dikkat çeken konu başlıkları şöyle:

Ortaöğretim 9’uncu sınıf: Marşların doğru söylenmesi öğretilecek, Türk müziği usulleri tanıtılacak, dini müzikler, mehter müziği gibi türler anlatılacak, ses kayıtları dinletilecek.

Ortaöğretim 10’uncu sınıf: Milli bilinç kazandıran marşların ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi, Türk sanat müziği ve dini müzik eserlerinin dinlenmesi, dini müzik eserleri dinlettirilmesi, dini müzik eserleri dinletilirken inançlara saygı duyulmasının gerekliliğine değinilmesi, enderun, mehter, Mevlevihanelerin müzik alanında verdiği eğitimler, klasik dönem müziğinin genel özellikleri.

Ortaöğretim 11’inci sınıf: İstiklal Marşı’nın doğru ve etkili söylenmesi, Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere örnekler, internet ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe ve etik kurallara dikkat edilmesi gerekliliği, romantik dönem müziklerinin genel özellikleri, Atatürk’ün müzik eğitimi için yurtdışına gönderdiği sanatçılar.

Ortaöğretim 12’nci sınıf: İstiklal Marşı’nın yönetilmesi, Türk müziğine ait kürdi, hüseyni ve nihavent makam dizilerinin öğretilmesi, müzik kültürü ve farklı kültürlere saygı duymanın gerekliliği, çoksesli Türk müziği ve klasik Batı müziğinden seçkin eserler, ülkedeki Batı müziği yorumcuları.