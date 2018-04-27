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OTOMOBİL ŞOKU...

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak’ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj’ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı.