Sanatçı Haluk Levent’in, bir hayranının “Parti kur, oy verelim abi” esprisi ve referandumda birkaç sandıkta isminin çıkmasının ardından kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), yaptığı yardımlar ve düzenlediği etkinliklerle son ayların en çok konuşulan derneği oldu. Bugüne kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştiren AHBAP’ın aktif gönüllü sayısı 48 ilde 3 bin 490’a ulaştı.
ÖNCE SAĞLIK VE ÇOCUK
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP, 10 ayda 821 aileye erzak, kıyafet ve eşya yardımı yaptı. Sponsorların desteğiyle 37 hastaya tekerlekli sandalye, protez, ortopedik yatak gibi medikal malzemeler bağışlandı. 101 öğrenciye eğitim bursu verilirken, yüzlerce öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği sağlandı. 18 defa kan ve ilik bağışı kampanyası yapan AHBAP, Ayvalık’ta 400, Tire’de 200 gönüllüsüyle binlerce fidan dikti. Sokak hayvanlarıyla da “ahbap” olan gönüllüler, onlarca kulübe yapıp mama dağıttı.
AHBAP’ı kurarken bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini kaydeden Levent, çok fazla yardım talebi aldıklarını, bu nedenle bazen yetişememe endişesine kapıldıklarını söyledi. Artık daha sistemli çalışmaya başladıklarını belirten Levent, bütün çağrılara döndüklerini ancak önceliği sağlık ve çocuklara verdiklerini ifade etti. Yardımların dışında planladıkları büyük etkinlikler de bulunduğunu anlatan ünlü sanatçı, “Türkiye genelinde yapılacak kemik iliği kampanyası ve ağaçlandırma çalışması bunlardan bazıları” dedi.
Bugüne kadar yüzlerce kişiye yardım ettiklerini ve çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Levent, kendisini en çok duygulandıran çalışmanın ise Ayvalık Şeytan Sofrası’nın yeniden fidanlarla buluşturulması olduğunu kaydetti. Daha önce nisan ya da mayıs ayında AHBAP Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayan Levent, başkanlığa devam edeceğini de ifade etti.
Yardım platformunun kurucusu sanatçı Haluk Levent, kendilerine gelen bütün çağrılara dönmeye çalıştıklarını ancak önceliği sağlık ve çocuklara verdiklerini söyledi.
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