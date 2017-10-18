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Hasankeyf gelecek sene taşınıyor

Batman’da Ilısu Barajı’nın altında kalacak olan tarihi ilçe Hasankeyf, gelecek sene yeni yerleşkesinde olacak

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Batman’da Ilısu Barajı’nın altında kalacak olan tarihi ilçe Hasankeyf gelecek yıl yeni yerleşkesine taşınacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yeni yerleşkede 710 müstakil ev yapıldı. Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, bazı işyerlerinin de tamamlandığını belirterek “Yeni yerleşkede evler son model ve müstakil olacak. Bazı işyerlerinin çalışması bitti, bazıları ise devam ediyor.

Evleri 2018 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Evler bittiğinde mevcut Hasankeyf’i yeni yerleşkeye taşıyacağız. Yeni yerleşke bittiği zaman ilk önce Kale Mahallesi, sonra Bahçelievler taşı- nacak” dedi. Hasankeyf’in 600 haneli Bahçelievler ve Kale mahallelerinin boşaltılması için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Ocak 2016’da kaymakamlığa yazı göndermişti. Ancak yeni yerleşke bitene kadar Hasankeyfliler evlerinden çıkmayacak. Bölgenin tamamen boşaltılmasının ardından kazı çalışması yapılacak ve sonra evler yıkılacak. Yeni Hasankeyf yerleşkesinin 2018 Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor.

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