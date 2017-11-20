Hatay'da 2 terörist öldürüldü

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hassa ilçesi Kozlukpınarı mevkisinde sürdürülen planlı operasyon sırasında dün tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, operasyonda sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride olduğu belirtildi. "Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan 'Amed Redur' kod adlı M.E.A. diğerinin ise 'Baran Zilan' kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Teröristler ile 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 dolu şarjör, 1'er el bombası, flash disk, SD kart, mikro SD kart, 2 not defteri, 50 metre kablo, 2 uyku tulumu, sırt çantaları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

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