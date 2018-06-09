Almanya’nın ufak bir nehir kasabasında yaşayan Benjamin David, nehir kenarındaki işyerine her gün yüzerek gidiyor. 2 kilometrelik bu rutin spor hayatını olumlu yönde değiştirmiş. David’den biraz ilhamla yaşam tarzınızı değiştirmeye ne dersiniz? Aman Boğaz’a atlayıp yüzmeye kalkmayın, İstanbul’un dört bir yanında havuz ve plaj var. Elbette size uygun olanını bulursunuz. Bu yaz ayağımı suya sokmadım diye ofisteki arkadaşlarınıza dert yanacağınıza, İstanbul’un göbeğinde ancak şehir dışında hissettiren havuzların kenarlarında güneşlenin. İster işe gitmeden önce, ister öğle molasında ya da iş çıkışında. Zira terleme derdi yok üstelik işe geri döndüğünüzde enerjiniz de çok yükselmiş olacak; gece deliksiz bir uyku uyuyacaksınız. Önce kim nereye gidecek onu seçsin! Sizler için minik bir rehber. HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi... -

Halkalı’da da var Ümraniye’de de,

İstanbul’da belediyeye ait 15’ten fazla yüzme havuzu tesisleri bulunuyor. Kimisi açık kimisi kapalı ancak hepsi yarı olimpik. Günlük girişler 50 lirayla 90 lira arasında değişiyor. Tesislerde haftalık ya da aylık paketler de satılıyor. Belediyenin kendi sitesinden başvurabiliyor, internet üzerinden de üyelik yapabiliyorsunuz. Tesislerin bulunduğu semtlerden bazıları şöyle: Beyoğlu, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Halkalı, Ümraniye...

Haftanın her günü havuz partisi

Dışarıdan misafirler de kabul eden Swissôtel Bosphorus, yaz boyunca havuz partisi verecek. DJ kabini boş olmayacak. Kendinizi Bodrum’da hissetmeniz olası... Ancak havuzdan çıktıktan sonra karşınızdaki Boğaz manzarası size nerede olduğunuzu hatırlatacak. 10 girişlik havuz paketi 1500 TL. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan kampanyada otoparktan ücretsiz yararlanma hakkı da bulunuyor. 0-12 yaş arası çocuklar için girişler ise ücretsiz.

Şehirde olduğunuzu unutun

Harbiye’de şehrin göbeğinde, yemyeşil ağaçların ortasında masmavi bir havuz var. Ne metropolün gürültüsü ne de kargaşası. Bir masal gibi geliyor kulağa ancak gerçek. Hilton Istanbul Bosphorus’un içindeki yüzme havuzu tam da böyle. Üstelik çocuklar için özel tasarlanmış yüzme havuzu ve parkı da var. Sezonluk üyelik ücreti 2 bin 500, günlük giriş hafta içi 170, hafta sonu 250 TL. Otel bünyesindeki açık havuzların bulunduğu diğer şubeleriyse; Hilton Istanbul Bomonti, Hilton Istanbul Moda...

Taksim’de kulaç atın

Grand Hyatt Istanbul’un, 26 metre uzunluğunda, 1.5 metre derinliğindeki havuzunda tatile gitmiş kadar olacaksınız. Özel tasarlanan bahçesinde yer alan havuz, misafirlerini doğayla sarıyor. Üstelik çocuk havuzları da var. Havuz kenarında atıştırmayı sevenlerdensiniz, bir de bar bulunuyor. Grand Hyatt Istanbul’da günlük hafta içi 170 TL, hafta sonu 250 TL, sezonluk üyelikse 2 bin 500 TL. Çocuklarda 6 yaşa kadar ücretsiz 12 yaşa kadar yarı fiyatına giriş mümkün.

Güneşe daha yakın olmak isteyenlere

Wyndham Grand Istanbul Levent’in en üst katı, güneşe daha yakın olmak isteyenler için birebir. Manzaranız güneşlenirken gökyüzü, yüzerken Boğaz. Yarı olimpik açık havuzun yanı sıra bir de açık jakuzisi var. Ayrıca havuzun hemen yanında bir yeme-içme barı yer alıyor. Çocuk havuzu var. Giriş yapanlar kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, buhar odası ve spor salonunu da kullanıyor. Günlük giriş hafta içi 95 hafta sonu 140 TL.

11 havuz var seç, beğen, yüz

Beykoz’daki, Coliseum Sports Club’ın içinde 6 kaydırak, 4 havuz ve 1 dalga havuzu var. Ayrıca gün içerisinde su oyunları ve animasyonları da gerçekleştiriliyor. Burası daha çok ailelerin tercihi. Günlük giriş 150, aylık üyelik 900 TL.

30 dakika Yüzmenin süresi 30 dakikadan az olmamalı. Çünkü suyun içerisine girildiğinde vücudun sıcaklık dengesini kurması ve kasların çalışması için bu süre gerekli. Düzenli olarak yüzmek stres seviyelerini düşürür, endişe ve depresyonu azaltır ve uyku düzeninizi iyileştirir. Yüzmenin zihinsel faydalarını hissetmek sadece hafif bir yüzmeyi gerektirir. Hastalık riskini azaltır.

"Havuza giremeyenlerse, Adalar’ı bir kenara bırakırsak, Burc Plajı, Suma Beach Plajı, Uzunya sahili, Suadiye Plajı, Tarabya Plajı, Altın Kum Plajı’nı tercih edebilirler."