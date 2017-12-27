Yılbaşı, doğum günü, karne günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günlerde insanların sevdiklerine hediye almak için pet-shop’ların yolunu tuttuklarını anlatan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) İstanbul Temsilcisi Nihal Kasa, bir canlının asla hediye olamayacağını söyledi. Kasa, özellikle son zamanlarda sokağa bırakılan cins hayvan sayısında büyük bir artış yaşandığını belirtti. Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre bir yıl önce sokağa terk edilen golden cinsi bir köpeği sahiplendiğini ifade eden Kasa, herkesin barınaklara giderek bakabileceklerine inandıkları hayvanları alması gerektiğine işaret etti.

KAMPANYALAR ARTIYOR

“Bana Göz Kulak Ol” diyen hayvanseverler ‘Satın alma sahiplen’ sloganıyla, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ‘Hayvanlar hediye değildir’ kampanyasıyla, Gün Medya ve Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) ise ‘En heyecanlıyı arıyoruz’ isimli yarışmayla farkındalık oluşturuyor. Change. org’da ünlülerin de desteklediği ‘Hayvanları Koruyacak Yasal Düzenleme İstiyoruz’ kampanyasına ise 255 bin kişi imza verdi.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre ünlü isimlerden de “Özel günlerde hediye olarak hayvan satın almayın” çağrısına destek geldi.

SİMGE SAĞIN: Barınaktan alınıp yuvaya ihtiyacı olan hayvanlar sahiplendirilebilir ama küçük dostlarımızın pet-shop’lardan satın alınıp hediye olarak verilmesini doğru bulmuyorum.

KIRAÇ: Bir hayvanın yaşamı boyunca onunla her konuda ilgilenecek insanın, bunun için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.

BURCU GÜNEŞ: Hayvanların özel günlerde hediye olarak verilmesi tamamen içeriğine bağlı olarak değişir. Yoksa hayvana mal olarak bakılması, hevesi geçince onun derinliğindeki bağını ve sorumluluğunu üstlenmeyen insanların hediye olarak alması kabul edilemez.

EMRE AYDIN: Hayvanlar mal değil, can olarak görülmeli. Bir süredir Meclis Komisyonu’nda bekleyen bu yasanın artık çıkması gerekiyor.

FERHAT GÖÇER: Hayvanlar da bir aile bireyi gibidir. Karşılıklı anlaşma ile sahiplenilmelidir. Sürpriz olarak verilmesine karşıyım.

ZAHİDE YETİŞ: Hiçbir canlının parayla alınıp satılmasını doğru bulmuyorum. Hayvanları bir eşya olarak görmek çok yanlış.

ŞİLAN MAKAL: Hayvanların hediye olarak görülmesi çok yanlış. Böyle bir hediye alınsa bile kibarca geri çevrilmeli.